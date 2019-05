Aarau (ots) - Der Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen

(VSE) äusserte sich an seiner 130. Generalversammlung in Thun

dezidiert zu den Themen Wasserkraft, Klimaabkommen und

Versorgungssicherheit. Zudem ehrte er die besten Absolventen von

Netzelektriker-Ausbildungen.



An der 130. Generalversammlung des Verbandes Schweizerischer

Elektrizitätsunternehmen (VSE) im Kultur- und Kongresszentrum Thun

beschrieb VSE-Präsident Michael Wider die grossen Herausforderungen

der Strombranche - angesichts der Energiestrategie 2050 und des

Pariser Klimaabkommens. Die Schweiz werde in Zukunft eine verstärkte

Elektrifizierung beobachten. Dafür müsse dereinst aber genügend

erneuerbarer Strom bereitstehen. Wider unterstrich, dass 10

europäische Stromverbände das heutige Angebot an gesicherter Leistung

als kritisch einschätzen, zumal in ganz Europa fossile und nukleare

Kapazitäten wegfallen. «Ein wirksames Marktdesign sollte also

unbedingt langfristige Anreize für Investitionen in bestehende und

neue Erneuerbare schaffen», so Wider.



Wasserkraft: Zentral für den Umbau des Energiesystems



VSE-Direktor Michael Frank lieferte einen Rückblick auf das

bewegte VSE-Jahr 2018. Er unterstrich dabei die zentrale Rolle der

Wasserkraft beim Umbau des Energiesystems. Diese werde aber leider

durch eine hohe Abgabenlast ausgebremst. Getrieben durch den

Wasserzins ist die Abgabenlast in der Schweiz viermal höher als im

Durchschnitt der für die Schweizer Wasserkraft relevanten

europäischen Länder - und neunmal höher als in Deutschland. «Das kann

sich die Schweiz energiewirtschaftlich und in Bezug auf die

Versorgungssicherheit nicht leisten», so Frank.



Fachkräfte: Auszeichnung der besten Absolventen



Bestens ausgebildete und motivierte Fachkräfte aus der

Strombranche stärken den Wirtschaftsstandort Schweiz - und tragen

entscheidend zur Versorgungssicherheit bei. Um den Stellenwert der

Aus- und Weiterbildung innerhalb des Verbandes zu betonen, ehrte

Michael Frank an der Generalversammlung in Thun erneut die besten

Absolventen der letzten zwölf Monate: Fabrice Lüppe, Netzelektriker

(BKW), Dario Limacher und Franz Vogel, Netzfachmann (BKW/CKW), Markus

Wallier, Netzelektrikermeister (Werke Rheineck).



Gastreferent: Berner Ständerat Werner Luginbühl (BDP), VRP

Kraftwerke Oberhasli



Auch Ständerat Werner Luginbühl machte eindringlich darauf

aufmerksam, dass viele Fragen betreffend Versorgungssicherheit noch

nicht beantwortet sind. Die Politik nehme ein Stromabkommen, die

vollständige Marktliberalisierung und die Exportfähigkeit unserer

Nachbarn als gegeben an. Derzeit sei jedoch noch keiner dieser drei

Punkte garantiert. Zudem sei die Wahrscheinlichkeit gross, dass die

Schweiz ihre Ausbauziele betreffend Geothermie und Windkraft nicht

erreiche. «Wir sollten alles unternehmen, um das Potenzial unserer

Inlandproduktion auszuschöpfen», so Luginbühl. Bei der Wasserkraft

liege noch mehr drin, als in der Energiestrategie 2050 angenommen.

«Energiepolitisch sollten wir darum nach dem Vorsichtsprinzip

handeln, nicht nach dem Prinzip Hoffnung.»



VSE-Vorstand: Neuwahlen und Wiederwahlen



Aufgrund der Amtszeitbeschränkung aus dem Vorstand zurückgetreten

sind Andreas Widmer, Wasserwerke Zug AG (Gruppierung Regionalwerke)

sowie Andreas Zimmermann (Gruppierung DSV). Neu gewählt wurden Gian

von Planta, SWL Energie AG (Gruppierung DSV) sowie Michael Gruber,

Energie Thun (Gruppierung Regionalwerke). Für eine zweite Amtsperiode

wiedergewählt wurden Roberto Pronini, AET (Gruppierung ESI) und

Vincent Collignon, SIG (Gruppierung Multidis). Eine dritte

Amtsperiode bestreitet Dominique Gachoud, Groupe E (Gruppierung

Regiogrid).



