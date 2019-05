Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Metro AG nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Der Handelskonzern habe in seinem zweiten Geschäftsquartal teils besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Nicolas Champ in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Zudem werde angesichts des anstehenden Verkaufs der Real-Märkte die Sicht in die Zukunft besser./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2019 / 06:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2019 / 06:12 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0090 2019-05-09/14:56

ISIN: DE000BFB0019