Die altbekannte Mai-Regel besagt, dass sich Anleger dem Sommergeschäft an der Börse fernhalten sollen. Doch wie weise ist dieser Spruch eigentlich?‚Wenn der Hahn kräht auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder es bleibt so, wie es ist.' Diese Bauernregel unterstreicht in selbstironischer Art und Weise, dass man es damit vielleicht nicht so ernst nehmen sollte. Sicherlich gibt es wetterbezogene Weisheiten, die hier und da als Orientierungshilfen dienen können. Aber mehr eben nicht. Die Frage ist: Wo hört Weisheit auf und fängt Aberglaube an? Auch in der Börsenwelt gibt es unterschiedliche Weisheiten. Eine der bekanntesten ist folgende: 'Sell in May and go away - but remember to come back in September'. Dahinter steckt der auffordernde Hinweis, seine Aktien im Mai zu verkaufen und erst fünf Monate später wieder einzusteigen.

