Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Wirecard auf "Sell" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Markt verkenne die Risiken aus den Vorwürfen sowie der laufenden Untersuchung in Singapur gegen den Zahlungsabwickler, schrieb Analyst Josh Levin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2019 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0098 2019-05-09/15:04

ISIN: DE0007472060