WASHINGTON (Dow Jones)--Das Defizit in der Handelsbilanz der USA ist im März leicht gestiegen. Es betrug nach vorläufigen Berechnungen 50,00 Milliarden Dollar nach revidiert 49,29 (vorläufig: 49,38) Milliarden im Vormonat. Volkswirte hatten mit einem Passivasaldo von 50,20 Milliarden Dollar gerechnet.

Die Exporte stiegen zum Vormonat um 1,0 Prozent auf 211,97 Milliarden Dollar, während die Einfuhren 261,97 Milliarden Dollar erreichten, ein Plus zum Vormonat von 1,1 Prozent.

An den Finanz- und Devisenmärkten wird der Fehlbetrag in der US-Handels- und Leistungsbilanz mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. US-Präsident Donald Trump hat geschworen, das Defizit in der Handelsbilanz radikal zu senken.

Trump drohte jüngst, den Handelskonflikt mit China deutlich zu verschärfen, indem er sagte, er plane, ab Freitag die Zölle auf 200 Milliarden Dollar an Importen aus China zu erhöhen und neue Abgaben "in Kürze" auf weitere 325 Milliarden Dollar an chinesischen Waren zu erheben. China drohte indessen mit Gegenzöllen.

Das US-Defizit im Handel mit China verringerte sich im März auf 28,27 Milliarden Dollar - der niedrigste Stand seit April 2016 - von 30,12 Milliarden Dollar im Februar. Die Exporte nach China stiegen um 15 Prozent auf 10,53 Milliarden Dollar, während die Importe aus China um 1,2 Prozent auf 38,8 Milliarden Dollar sanken.

Unterhändler der USA und Chinas wollen am Donnerstag ihre Gespräche über eine Beilegung des Handelskonflikts zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt fortsetzen.

May 09, 2019 08:44 ET (12:44 GMT)

