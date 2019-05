Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Unicredit nach Zahlen auf "Top Pick" mit einem Kursziel von 19,50 Euro belassen. Die italienischen Bank habe im ersten Quartal beim Gewinn positiv überrascht, und der bestätigte Ausblick liege noch immer über der durchschnittlichen Markterwartung, schrieb Analyst Adrian Cighi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/stw Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2019 / 02:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2019 / 02:12 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: IT0005239360