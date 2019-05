Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag zu Handelsbeginn gestiegen. Die geopolitische Unsicherheit stützte die als sicher geltenden Papiere.

Der Handelsstreit zwischen den USA und China hat sich jüngst wieder verschärft. Bevor an diesem Tag die Handelsgespräche in Washington fortgesetzt werden, hatte US-Präsident Donald Trump während einer Wahlkampfveranstaltung in Florida die chinesische Führung erneut des Wortbruchs bezichtigt. Er bekräftigte außerdem, ab Freitag die bereits geltenden Sonderzölle auf Importe aus China von 10 auf 25 Prozent anheben zu wollen, während China "Gegenmaßnahmen" ankündigte.

Zudem setzt Nordkorea südkoreanischen Medienberichten zufolge seine Waffentests fort. Die selbst erklärte Atommacht Nordkorea hat südkoreanischen Angaben zufolge ihre Waffentests fortgesetzt - und die internationale Gemeinschaft damit erneut gereizt. Die als sicher geltenden US-Anleihen profitierten von der wachsenden Verunsicherung.

Die zu Handelsbeginn veröffentlichten Konjunkturdaten bewegten die Märkte kaum. Die Erzeugerpreise sind in den USA im März weniger gestiegen als erwartet. Zudem fielen die wöchentlichen Erstanträge schwächer als prognostiziert.

Zweijährige Anleihen stiegen um 2/32 Punkte auf 99 31/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,252 Prozent. Fünfjährige Anleihen legten um 8/32 Punkte auf 100 2/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,232 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen stiegen um 12/32 Punkte auf 99 14/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,435 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren kletterten um 21/32 Punkte auf 102 25/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,859 Prozent./jsl/mis

AXC0276 2019-05-09/15:28