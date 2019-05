Zofingen (ots) - Die führende Schweizer Bio-Messe "Bio Marché"

findet vom 21. - 23. Juni 2019 zum 20. Mal statt. Eines der

Highlights im Jubiläumsjahr: eine spezielle Bauerngasse, wo bäuerlich

produzierte Lebensmittel in ihrer ganzen Vielfalt präsentiert werden.

Die Besucher erwartet ein Wochenende voller Entdeckungen, Genuss und

Lebensfreude.



Der Bio Marché mit seinem riesigen Bio-Verkaufsmarkt lockt jedes

Jahr gegen 40'000 Besucher nach Zofingen. Inmitten der historischen

Bauten der Altstadt werden Bio-Produkte aus aller Welt zum Verkauf

und zur Degustation angeboten. Hier lassen sich unzählige Genüsse für

Gaumen und Magen sowie spannende Nonfood-Produkte entdecken. Darunter

ist auch viel Neues und Unterwartetes - denn unter den Ausstellern

befinden sich zahlreiche Start-ups und Nischenbetriebe.



Im "Lidl Bio Village" von Hauptsponsor Lidl Schweiz darf man sich

auf Fernsehkoch René Schudel und viele weitere Attraktionen freuen.

Natürlich ist auch hier ausnahmslos alles bio - denn ob

landwirtschaftlicher Kleinstbetrieb oder Grossproduzent,

Lebensmittelhändler oder Nonfood-Anbieter: alle Aussteller werden

durch eine unabhängige Kontrollstelle auf die Einhaltung der strengen

Zulassungsbedingungen kontrolliert.



Es gibt Jubiläumsgeschenke



Speziell zum Jubiläum und in Zusammenarbeit mit Bio Suisse, Bio

Aargau und Demeter Schweiz entsteht eine attraktive Bauerngasse. Hier

zeigen Bio-Bäuerinnen und Bio-Bauern, was die Schweizer

Bio-Landwirtschaft draufhat. Als weiteres Jubiläumsgeschenk beteiligt

sich der Bio Marché an der durch die SRG lancierten

Biodiversitäts-Aktion "Mission B" und verschenkt 5'000 Tütchen mit

einer Bio-Nektar-Bienenmischung. Wenn es gelingt, alle davon in die

Erde zu bringen, entstehen dadurch 7'500 m2 neue Artenvielfalt.



Der eigens zum Bio Marché mitten in der Altstadt aufgebaute

Naturgarten lädt ein zum Verweilen. Bio-Festwirtschaften, Konzerte,

ein Streichelzoo und viele weitere Attraktionen lassen auch zur

Jubiläumsausgabe echte Festivalstimmung aufkommen. Der Eintritt zum

Bio Marché ist frei!



