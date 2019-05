München, (ots) - Der Wachstumsfinanzierer yabeo schafft durch eine Fusion die führende Senioren- und Pflegeplattform: CommitMed, mit "Pflegebox" Marktführer im Versand von Pflegehilfsmitteln, übernimmt den Senioren-E-Commerce-Anbieter Prosenio. Damit entsteht unter dem neuen Namen ProSenio-24 der führende Elderly-Care- und Pflege-Anbieter für Endkunden und Pflegedienste in Deutschland. ProSenio-24 wird als Plattform vor allem in den strategischen Segmenten Seniorenversorgung und Sanitätshäuser tätig sein sowie die Positionierung als Produkt- und Servicepartner für Pflegedienste ausbauen.



Mit der Übernahme schafft der CommitMed-Eigentümer yabeo, der seit 2014 investiert ist, einen profitablen, technologiebasierten Mittelständler mit mehr als 16 Millionen Euro Jahresumsatz. ProSenio-24 ist auf Anhieb mit aktuell rund 250.000 Kunden und 3.000 Partner-Pflegediensten das führende Unternehmen in diesem Segment in Deutschland. Dieser gemeinsame Marktzugang bildet die Grundlage für das exponentielle Wachstum von ProSenio-24 in den kommenden Jahren: Ziel sind 50 Millionen Euro Jahresumsatz bis 2024 bei dann 500.000 Endkunden und 5.000 Partner-Pflegediensten.



Die 2011 gegründete CommitMed hat rund 3.000 Pflegedienste als langfristige Partner. Im vergangenen Jahr war das Unternehmen von yabeo übernommen worden. Seitdem hat yabeo die CommitMed zu einem der führenden Pflege-Anbieter für Senioren in Deutschland entwickelt. Das 2009 von Christian Fleck gegründete Unternehmen Prosenio bietet auf seinen Produktshops über 8.000 Produkte im Bereich Elderly Care sowie Hör- und Sehhilfen für rund 200.000 Endkunden (Zielgruppe: 65+) an.



Für yabeo ist die Transaktion ein Baustein im Aufbau einer umfassenden Elderly-Care-Plattform. "Wir wollen den boomenden Pflegemarkt in den nächsten Jahren mit ProSenio-24 aktiv mitgestalten und die Kunden mit attraktiven Lösungen unterstützen. Nach dem Investment in den digitalen Hausnotrufanbieter Libify und dem Einstieg beim digitalen Pflegedienst Cera in UK ist diese Übernahme der nächste Schritt auf unserem Weg, im anspruchsvollen Senioren- und Pflegemarkt das führende Ökosystem aufzubauen", erklärt Matthias Sohler, Gründer und Managing Director von yabeo.



