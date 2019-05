Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das vervierfachte operative Ergebnis (Ebit) habe die Erwartungen um fast ein Viertel übertroffen, schrieb Analyst David Kerstens in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte hob im Zuge dessen die starke Entwicklung der Frachtraten hervor./tih/stw Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2019 / 06:45 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2019 / 06:45 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

