Die Deutsche Bank hat das Kursziel für AB Inbev nach Zahlen von 93 auf 92 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Brauereikonzern sei auf gutem Weg in Richtung eines weiteren Jahres mit starkem Wachstum des operativen Ergebnisses (Ebitda), schrieb Analyst Andrea Pistacchi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das erste Quartal sei solide ausgefallen. Wegen negativer Wechselkurseffekte und anderer finanzieller Belastungen senkte er allerdings seine Ergebnisschätzungen leicht./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2019 / 04:42 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0128 2019-05-09/16:06

ISIN: BE0974293251