London (www.fondscheck.de) - Im Jahr 2018 hat BMO Global Asset Management (BMO) 665 Unternehmen in 46 Ländern auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit unterstützt, so die Experten von BMO Global Asset Management.Dies zeige der "Responsible Investment Annual Review", den das Unternehmen heute veröffentliche. Der Bericht dokumentiere 237 Fälle bzw. "Meilensteine", welche die Partner-Unternehmen von BMO erreicht hätten. Mit Hilfe eines "Active Ownership"-Ansatzes hätten die Firmen ihre ESG-Auflagen erfüllen und nachhaltige Praktiken im Laufe des Jahres stetig verbessern können. Active Ownership sei ein Prozess der Einflussnahme auf das Management bezüglich ESG zusätzlich zur Abstimmung der Eigentümer an der Generalversammlung (GV). Übergeordnetes Ziel sei die Erreichung der 17 Sustainable Development Goals (SDG) der Vereinten Nationen. ...

