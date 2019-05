Der amerikanische Leitindex ist gestern beinahe unverändert aus dem Handel gegangen. Er legte 0,01 Prozent zu und blieb damit erneut unter 26.000 Punkten. Zuvor notierte der Dow Jones im Tagesverlauf noch deutlicher im positiven Bereich.



Bei den Einzelwerten geht es heute um folgende Themen: Öl (WTI), Disney, Etsy, Facebook, Netflix, Alibaba, Baidu und JD.com. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.