Die DZ Bank hat die Einstufung für Aareal Bank nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Halten" mit einem fairen Wert von 29 Euro belassen. Der Immobilienfinanzierer habe insgesamt solide abgeschnitten und auch von dem Verkauf von Wertpapieren profitiert, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts des anhaltenden Margendrucks in der gewerblichen Immobilienfinanzierung in Europa hielt Wenzel an seinem Anlagevotum fest./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2019 / 14:56 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2019 / 15:06 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0137 2019-05-09/16:17

ISIN: DE0005408116