Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 17,40 Euro belassen. Der Jahresauftakt sei solide gewesen, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. T-Mobile US sei erneut der hauptsächliche Treiber für das Ergebniswachstum gewesen. Eine Entscheidung über die Fusion von T-Mobile mit Sprint sollte dem Experten zufolge in den kommenden Wochen fallen./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2019 / 14:10 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2019 / 14:18 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

