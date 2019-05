Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Munich Re nach Zahlen von 237 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Alle Ziele für 2019 seien bestätigt worden und der avisierte Nettogewinn von rund 2,5 Milliarden Euro sei in Sichtweite, schrieb Analyst Thomas Fossard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie bleibe ein Kerninvestment im Versicherungssektor./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2019 / 18:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2019 / 05:25 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0141 2019-05-09/16:21

ISIN: DE0008430026