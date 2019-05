Der Handelsstreit zwischen China und den USA bestimmt weiter das Geschehen an der Wall Street. Die drei wichtigsten Aktienindizes öffneten allesamt im Minus.

In Erwartung schwieriger Verhandlungen im Handelskonflikt haben die Anleger an der Wall Street am Donnerstag den Rückwärtsgang eingelegt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte fiel zu Handelsbeginn um ein Prozent auf 25.700 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gab 1,1 Prozent auf 2849 Zähler nach, der Index der Technologiebörse Nasdaq sank um 1,3 Prozent auf 7842 Punkte.

US-Präsident Donald Trump hatte China kurz vor dem Besuch ...

