Mit einem kräftigen Minus dürfte die Wall Street in den Handel am Donnerstag starten. Vor allem die Anzeichen einer weiteren Verschärfung des Handelsstreits zwischen den USA und China drücken auf die Stimmung. Erneut dürften vor allem die Technologiewerte mit den Entwicklungen um den Huawei-Bann unter Druck geraten, denn die USA drohen nun damit, ähnliche Maßnahmen auch gegen andere Unternehmen zu planen. Zudem schließen sich immer mehr Unternehmen den Restriktionen gegen Huawei an.

Derweil hat China offiziell Beschwerde bei den USA über die Behandlung des Huawei-Konzerns eingelegt. Der Sprecher des Handelsministeriums sprach von "wirtschaftlicher Schikane" seitens der USA. Vor dem Hintergrund der aktuellen Spannungen scheinen weitere Gespräche derzeit nicht möglich, heißt es.

"Die Aussicht auf ein schnelles Ende der aktuellen Spannungen zwischen den USA und China nimmt weiter ab, und so läuft die Vorsicht der letzten Tage Gefahr, sich in einen völligen Rückzug aus den Sektoren zu verwandeln, die von einer weiteren Eskalation wahrscheinlich am härtesten getroffen werden", sagt Michael Hewson, Chief Market Analyst bei CMC Markets.

Vor diesem Hintergrund verliert der Future auf den S&P-500 aktuell 1,1 Prozent. Für etwas Ablenkung könnten US-Konjunkturdaten sorgen. Eine Stunde vor Handelsbeginn werden die wöchentlichen Erstanträge veröffentlicht, nach der Eröffnung folgen der Einkaufsmanager Markit für das Verarbeitende Gewerbe und den Service-Bereich für Mai sowie die Neubauverkäufe für den April.

Bei den Einzelwerten steigen L Brands vorbörslich um knapp 13 Prozent. Die Mutter von Victoria's Secret und anderen Marken ist im ersten Quartal überraschend in die Gewinnzone vorgestoßen und hat die Jahresprognose nach oben genommen. Die Analysten hatten lediglich mit dem Erreichen des Breakeven gerechnet.

May 23, 2019

