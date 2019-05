Bernstein Research hat Continental nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Im ersten Quartal des Autozulieferers und Reifenherstellers sei vor allem die Sparte Interior überraschend schwach gewesen, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Dieser Bereich jedoch sei in jüngster Zeit der verlässlichste gewesen. Da unklar sei, wieviel der Schwäche temporär sei, müsse dieses Segment nun genau beobachtet werden./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2019 / 11:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0148 2019-05-09/16:22

ISIN: DE0005439004