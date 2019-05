NEW YORK und CLEVELAND, USA, May 09, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Abeona Therapeutics Inc. (Nasdaq: ABEO), ein voll integrierter Branchenführer auf dem Gebiet der Gen- und Zelltherapie, gab heute bekannt, dass langfristige Folgedaten aus einer abgeschlossenen Studie Phase 1/2, die EB-101 zur Behandlung von rezessiv dystropher Epidermolysis bullosa (RDEB) auswertet, auf dem 77. Jahrestreffen der Society for Investigative Dermatology (SID), das vom 8. bis 11. Mai in Chicago abgehalten wird, präsentiert werden. Die Informationen werden von der Forscherin Shaundra Eichstadt, M.D. der Stanford University auf zwei Foren dieses Treffens präsentiert. Details finden Sie nachstehend.



Wie bereits berichtet zeigten diese Daten, dass drei Jahre nach der Behandlung mit EB-101 die Mehrheit der RDEB-Patienten dauerhafte Wundheilung vorwies. Nennenswerte Verbesserungen wurden auch in Bezug auf Resultate bei der Wundheilung berichtet, einschließlich Patientenberichte über Schmerz- und Juckreizminderung. Es wurden keine ernsthaften behandlungsbedingten Nebenwirkungen nach drei Jahren beobachtet und es wurde zu keinem Zeitpunkt ein replikationskompetenter Virus gefunden.

Genkorrigierte autologe Keratinocyten-Hauttransplantate verbessern Wundheilung und Resultate (aus Patientensicht) bei Patienten mit rezessiv dystropher Epidermolysis bullosa (RDEB)

Ausgewählte E-Poster-Diskussion I

Donnerstag, 9. Mai, 11:15 Uhr - 12:15 Uhr. CT

Poster Session III

Samstag, 11. Mai, 12:45 Uhr - 14:45 Uhr. CT

Über EB-101

EB-101 ist ein investigativer, autologer genkorrigierter Zelltherapie-Ansatz an der Schwelle zur klinischen Entwicklung in der Spätphase zur Behandlung von rezessiv dystropher Epidermolysis bullosa (RDEB), einer seltenen Bindegewebskrankheit ohne zugelassene Therapie. Die Behandlung mit EB-101 umfasst die Anwendung von Gentransfer, um COL7A1-Gene in die eigenen Hautzellen des Patienten (Keratinocyten) einzuführen und diese dann dem Patienten zurückzutransplantieren, um normale Typ-VII-Kollagen-Expression und Hautfunktion zu ermöglichen. In den USA verfügt Abeona über die Kennzeichnungen Regenerative Medicine Advanced Therapy, Breakthrough Therapy und Rare Pediatric für EB-101 sowie über die Orphan-Arzneimittel-Kennzeichnung in den USA und Europa.

Über rezessiv dystrophe Epidermolysis bullosa

Rezessiv dystrophe Epidermolysis bullosa oder RDEB ist eine seltene Bindegewebskrankheit ohne zugelassene Behandlung, bei der Patienten schwere Hautwunden bekommen, die Schmerzen, Juckreiz und weitreichende Komplikationen verursachen und Lebensdauer und -qualität beeinträchtigen. Patienten mit RDEB haben einen Defekt im COL7A1-Gen, wodurch sie kein Typ-VII-Kollagen produzieren können, das die epidermalen und oberen dermalen Strukturen der Haut verankert.

Über Abeona Therapeutics

Abeona Therapeutics Inc. ist ein Biopharmazeutikunternehmen für die klinische Phase, das Gen- und Zelltherapien für schwerwiegende Krankheiten entwickelt. Das klinische Programm des Unternehmens umfasst EB-101, seine autologe, genetisch korrigierte Zelltherapie für rezessiv dystrophe Epidermolysis bullosa sowie ABO-102 und ABO-101, neuartige AAV9-basierte Gentherapien für Sanfilippo-Syndrom Typ A und B (MPS IIIA und MPS IIIB). Das Unternehmensportfolio von AAV9-basierten Gentherapien umfasst außerdem ABO-202 und ABO-201 zur Behandlung der CLN1-Krankheit bzw. CLN3-Krankheit. Zu seinen vorklinischen Assets gehören ABO-401, das die neuartige AIM-AAV-Vektor-Plattform verwendet, um alle Mutationen von Mukoviszidose zu behandeln. Abeona hat zahlreiche regulatorische Kennzeichnungen von der FDA und der EMA für seine Pipeline-Kandidaten erhalten und ist das einzige Unternehmen, das die Kennzeichnung Regenerative Medicine Advanced Therapy für zwei investigative Therapien (EB-101 und ABO-102) erhalten hat. Weitere Informationen finden Sie auf: www.abeonatherapeutics.com.

