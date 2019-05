Da warteten die Marktteilnehmer auf die Unterschrift unter dem China-USA-Deal, dann kommt es anders. US-Zölle auf China-Waren rauf, Kurse wieder mal runter. Auch der DAX rutscht ab. Wie die meisten Indizes weltweit.



Gibt es denn jetzt einen Deal zwischen China und den USA? Deal - or no deal, das war diese Woche die Frage, die unschöne Spuren auf den Kurslisten hinterließ. Die Berichtssaison reißt das auch nicht wirklich raus. Positiv überraschen Siemens und Wirecard... Immerhin. Alles steht und fällt mit den Verhandlungen China-USA.... Die Meilensteine der Woche in Die Woche.