Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US35952H5028 Fuelcell Energy Inc. 09.05.2019 US35952H6018 Fuelcell Energy Inc. 10.05.2019 Tausch 12:1

CA30050R1064 Evitrade Health Systems Corp. 09.05.2019 CA88339L1004 Evitrade Health Systems Corp. 10.05.2019 Tausch 1:1

CA89353D1078 TransCanada Corp. 09.05.2019 CA87807B1076 TransCanada Corp. 10.05.2019 Tausch 1:1

US03211P3010 AmpliPhi BioSciences Corp. 09.05.2019 US04216R1023 AmpliPhi BioSciences Corp. 10.05.2019 Tausch 14:1