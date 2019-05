KST Beteiligungs AG weitet Anteil an der RCM Beteiligungs AG, Sindelfingen, deutlich aus DGAP-News: KST Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung KST Beteiligungs AG weitet Anteil an der RCM Beteiligungs AG, Sindelfingen, deutlich aus 09.05.2019 / 17:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die KST Beteiligungs AG freut sich, dass es der Gesellschaft soeben gelungen ist, ihre bereits bestehende Beteiligung an der RCM Beteiligungs AG, Sindelfingen, nun deutlich auszuweiten. Im Rahmen einer größeren Umplatzierung, an der die KST Beteiligungs AG teilgenommen hat, konnte die Gesellschaft ihre Beteiligung an der RCM Beteiligungs AG auf der Basis attraktiver Einstandskonditionen nun auf ca. 10 % erhöhen. Die RCM Beteiligungs AG hat in den vergangenen Geschäftsjahren ihre Dividende mehrfach erhöht und hat vor kurzem mitgeteilt, dass sie bereits im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2019 einen Konzerngewinn vor Steuern in Höhe von 3,45 Mio. Euro erzielt hat, der vor allem auf den im Vorjahr bereits beurkundeten und im ersten Quartal 2019 nun abgewickelten Immobilienverkaufstransaktionen basiert. Die KST Beteiligungs AG sieht in der Nutzung derartiger Opportunitäten eine zusätzliche interessante Geschäftsmöglichkeit, um die sich selbst gesetzten geschäftlichen Ziele der Gesellschaft zu erreichen. KST Beteiligungs AG Vorstand Kontakt IR und PR: Reinhard Voss Vorstand KST Beteiligungs AG Dammstraße 5, 71120 Grafenau Tel.: 07033-4060078 Fax: 07033-4060079 Disclaimer: Sofern in dieser Corporate News zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der KST Beteiligungs AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Corporate News stellt keine Aufforderung zum Kauf der Aktie der KST Beteiligungs AG dar. Impressum: KST Beteiligungs AG Dammstraße 5 71120 Grafenau Tel.: 07033-4060078 Fax: 07033-4060079 Amtsgericht Stuttgart, HRB 19241 Steuer-Nummer 99122/02162, FA Stuttgart-Körperschaften Vorstand: Reinhard Voss Aufsichtsratsvors.: Martin Schmitt 09.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: KST Beteiligungs AG Dammstraße 5 71120 Grafenau Deutschland Telefon: +49 7033 40600 78 Fax: +49 7033 40600 79 E-Mail: info@kst-ag.de Internet: www.kst-ag.de ISIN: DE000A161309 WKN: A16130 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 809437 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 809437 09.05.2019 ISIN DE000A161309 AXC0309 2019-05-09/17:01