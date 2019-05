Partnerschaft unter Schweizern: E-Force One stattet seine Elektro-Lkw künftig mit Lithium-Ionen-Batterien von Hersteller Ecovolta aus. Außerdem wird der Lkw-Umrüster seine neue Sattelzugmaschine EF18 SZM auf der Messe The Smarter E Europe vom 15. bis 17. Mai in Pforzheim zeigen. Die Vorgängermodelle des EF18 SZM legen laut E-Force One bei Unternehmen wie Lidl und Coop derzeit bis zu 6.000 km pro Monat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...