Die in diesem Beitrag vorgestellte Melderfamilie wurde speziell für die Anforderungen in solchen Höhen entwickelt und ermöglicht die Erfassung in langen Gängen und eine Beleuchtungsregelung bei einer Montagehöhe von bis zu 16?m.

Wie die meisten Präsenzmelder arbeiten die Hochregallager-Melder mit PIR-Technologie, d.h. sie detektieren Wärmestrahlung als Bewegung. Um auch Bewegungen in der Ferne erkennen zu können, hat ein PIR-Präsenzmelder eine Linse, welche die auf den Sensor auftreffende Strahlung bündelt. Der Sensor reagiert auf Differenzen, daher besteht er aus zwei Sensorflächen. Damit eine Bewegung registriert wird, muss die Strahlung nacheinander auf beide Sensorflächen auftreffen.

Struktur und Brennweite der Linse teilen die Oberfläche des Bodens in Sektoren auf. Damit der Melder eine Bewegung sicher erkennen kann, müssen mehrere Sektoren durchquert werden. Bei einer Bewegung tangential zum Melder werden mehr Sektoren durchquert als bei einer Bewegung über die gleiche Länge der Strecke frontal auf den Melder zu (Bild?1). Je größer der Abstand zum Melder (z.B. durch eine höhere Montagehöhe) ist, umso größer sind die von der Linse projizierten Sektoren. Somit werden bei einer Bewegung in größerem Abstand zum Melder weniger Sektoren durchquert. Findet Bewegung nur innerhalb eines Sektors statt, erkennt der Melder diese nicht.

Moderne Melder haben neben einer engmaschigen Linse und einer guten Auswertungselektronik nicht nur einen, sondern mehrere Sensoren. Je nach Anordnung dieser Sensoren verändert sich der Erfassungsbereich. Liegen beispielsweise drei Sensoren auf einer Linie, wie bei den Meldern PD4 GH von B.E.G., so ist der Erfassungsbereich nicht rund, sondern oval. Er eignet sich gut für die Erfassung von Bewegungen in langen Gängen. Für die richtige Ausrichtung der Sensoren entlang des Ganges sind die Melder bei Lieferung mit Pfeilaufklebern gekennzeichnet.

Melder und Lichtregelung

Präsenzmelder können das Licht regeln, also einen gewünschten Helligkeitswert der künstlichen Beleuchtung konstant halten. Diese Lichtregelung basiert im Wesentlichen auf der Reflexion des Lichts vom Boden. Melder und Leuchten sind für gewöhnlich an?/?in der Decke angebracht. Somit strahlen die Leuchten das Licht zum Boden ab, wobei ein Teil des Lichts zur Decke reflektiert wird. Der Melder misst das vom Boden reflektierte Licht. Liegt der gemessene Lichtwert unter dem eingestellten Lichtwert, schaltet der Melder das Licht ein und regelt es auf den eingestellten Wert, so dass im Raum immer eine konstante Helligkeit herrscht.

Je höher der Melder hängt, desto schwieriger wird es, die Reflexionen zu messen, da die Lichtmenge, die am Melder ankommt, in Abhängigkeit zu der Montagehöhe abnimmt. Außerdem wird der runde Erfassungsbereich ...

