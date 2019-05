Essen, Deutschland (ots/PRNewswire) - In Deutschlands prestigeträchtigem Red Dot Award Design Wettbewerb wurden die Huawei Atlas 300 KI-Beschleunigerkarte und Atlas 500 KI Edge Station vor Kurzem von der strengsten Jury der Designbranche ausgezeichnet und erhielten den Red Dot Design Award. Mit ihrem innovativen Design und ihrer außergewöhnlichen Leistung setzen die Produkte von Huawei Atlas einen neuen Standard für die KI-Infrastruktur in Verbindung mit einem modernen Industriedesign.



Der Red Dot Award ist ein international anerkanntes Siegel für beste Designqualität. Er wird vom Designzentrum Nordrhein-Westfalen in Essen vergeben. Die Kandidaten sind Produkte, die nicht länger als zwei Jahre auf dem Markt sind, und die Empfänger des Labels Red Dot werden von einer internationalen Jury ausgewählt. Die Huawei Atlas 300 KI-Beschleunigerkarte und die Atlas 500 KI Edge Station erhielten mit ihrem innovativen Design jeweils einen Red Dot Design Award - den Oscar für Produktdesign. Die Atlas-Serie bietet hervorragende Intelligenz und Leistung und leitet Wärme ab, ohne dabei Ästhetik und Funktionalität zu beeinträchtigen.



Auf der HUAWEI CONNECT 2018 stellte Huawei die intelligente Computerplattform Atlas vor, die auf den Huawei Ascend AI-Chipsätzen basiert. Die Atlas-Produkte sind in zahlreichen Formfaktoren erhältlich, darunter Beschleunigermodule, Karten, KI Edge Stations und Geräte. Atlas verbessert die Position von Huawei beim Aufbau einer szenarioübergreifenden KI-Infrastruktur für DeviceEdge-Cloud. Die Atlas 300 KI Beschleunigerkarte wird hauptsächlich für die Inferenz im Rechenzentrum verwendet. Die Atlas 500 KI Edge Station bietet KI-Funktionen für die Kantenseite.



- Die Atlas 300 KI-Beschleunigerkarte wird in einem halbhohen, halben PCIe-Standard-Kartenformat geliefert und eignet sich für Rechenzentrums- und Edge-Server-Szenarien. Die Beschleunigerkarte unterstützt mehrere Arten von Datengenauigkeit. Eine einzelne Karte bietet 64 TOPS der INT8-Rechenleistung, die hervorragende Rechenleistung in Deep Learning und Inference-Anwendungen einfließen lässt. - Die Atlas 500 KI-Basisstation ist ein Edge-Produkt, das KI-Verarbeitungsfähigkeiten integriert. Sie bietet 16 Kanäle hochauflösender (HD) Videoverarbeitung in der Größe einer Set-Top-Box (STB) und ist für anspruchsvolle Umgebungen mit Temperaturen von -40°C bis +70°C ausgelegt. Sie ist anwendbar auf Szenarien wie Transport, Pflege, unbeaufsichtigter Einzelhandel und Smart Manufacturing.



Der Gewinn des Red Dot Awards setzt die Rekorde internationaler Anerkennung für Atlas fort, nachdem Atlas 2018 den Tokyo Interop Award, den Runner-Up und den China International Industry Fair Award gewann. Als integraler Bestandteil der Huawei Full-Stack- und All-Scenario-KI-Lösung wird Atlas eine KI-gesteuerte Zukunft mit leistungsstarker Rechenleistung ermöglichen und Kunden bei der Bewältigung der Herausforderungen im KI- und Cloud-Zeitalter unterstützen und die intelligente Transformation von Unternehmen beschleunigen.



Huawei hat sich zu einem globalen Mainstream-IT-Anbieter mit einem breiten Spektrum an Servern und einer vollständigen Palette an IT-Produkten entwickelt. Huawei bietet eine IT-Infrastruktur mit überzeugender Leistung, Einfachheit und Effizienz, die globale Unternehmen und Organisationen dabei unterstützt, sich zuversichtlich auf den Weg zur digitalen Transformation zu begeben. Bisher haben 211 der Fortune Global 500 und 48 der Top 100 Unternehmen unter den Global 500 Huawei als Partner für die digitale Transformation ausgewählt. Weitere Informationen zu den Intelligent Computing Produkten von Huawei finden Sie unter https://e.huawei.com/en/solutions/hic.



Huawei ist ein weltweit führender Anbieter von Infrastrukturen für Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) und intelligenten Geräten. Mit integrierten Lösungen in vier Kernbereichen - Telekommunikationsnetze, IT, intelligente Geräte und Cloud Services - sind wir bestrebt, jedem Menschen, zu Hause und im Unternehmen digitale Inhalte für eine vollständig vernetzte, intelligente Welt zur Verfügung zu stellen.



Das End-to-End-Portfolio an Produkten, Lösungen und Dienstleistungen von Huawei ist wettbewerbsfähig und sicher. Durch die offene Zusammenarbeit mit Ökosystempartnern schaffen wir nachhaltigen Mehrwert für unsere Kunden, indem wir daran arbeiten, Menschen zu stärken, das häusliche Umfeld zu bereichern und Innovationen in Unternehmen jeder Art und Größe zu fördern.



Bei Huawei konzentriert sich die Innovation auf die Bedürfnisse der Kunden. Wir investieren stark in die Grundlagenforschung und konzentrieren uns auf technologische Durchbrüche, die die Welt voranbringen. Wir beschäftigen mehr als 180.000 Mitarbeiter und sind in mehr als 170 Ländern und Regionen tätig. Huawei wurde 1987 gegründet und ist ein privates Unternehmen, das sich vollständig im Besitz seiner Mitarbeiter befindet.



