Köln (ots) - Aussagen des Ausbildungsleiters für die Priesteramtskandidaten des Erzbistums Köln, Pater Romano Christen, zur Krankhaftigkeit der Homosexualität haben im Erzbistum Empörung ausgelöst. Der Vorsitzende des Kölner Diözesanrats, Tim Kurzbach, verlangte im Gespräch mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe) die Ablösung Christens. "Wer so über Homosexuelle denkt und redet, hat sich für die Ausbildung des Priesternachwuchses diskreditiert", sagte der Vertreter der Laien. "Christens Thesen sind beleidigend. Das gilt insbesondere mit Blick auf den hohen Anteil von Homosexuellen im Klerus, von dem verständige und wache Bischöfe heute wissen und das auch zugeben." Christen hatte in einem Vortrag vor Priesteramtsanwärtern gesagt, gleichgeschlechtliche Anziehung sei "die Folge einer psychologischen (Fehl)Entwicklung, die zu einer verletzten, gebrechlichen Identifizierung mit dem eigenen Geschlecht führt". Homosexualität sei Ausdruck eines "Geschlechtsminderwertigkeitskomplexes". Gleichgeschlechtliche Liebe sei keine echte Begegnung zweier Menschen, sondern eine "narzisstische Suche, die ein eigenes Gefühl stillen" wolle. "Es entwickelt sich eine Fixierung auf Lust, welche die eigene innere Wunde heilen und das Selbstmitleid stillen soll." https://www.ksta.de /koeln/skandal-um-priester-rede-vor-studenten-pater-haelt-homosexuali taet-fuer-krankheit-32515688



