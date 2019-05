Vor 15 Jahren arbeitete Chris Hughes in seiner Studentenbude an der Erschaffung von Facebook mit. Jetzt drängt er darauf, dass Facebook aufgespalten und stärker reguliert wird. In einem Essay in der New York Times schildert er ausführlich seine Bedenken - und greift sowohl Mark Zuckerberg als auch Regierungen an.

Den vollständigen Artikel lesen ...