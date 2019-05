DAX tief im Minus, Continental trifft es besonders hart

Nachdem es gestern noch nach einer Erholung ausgesehen hatte, rutschte der DAX am heutigen Donnerstag tief in die Verlustzone. Dabei ging es sogar unter die psychologisch wichtige 12.000-Punkte-Marke.

Das war heute los. Einmal mehr interessierten sich Investoren vor allem für das beherrschende Thema dieser Woche. Die Eskalation im Handelsstreit zwischen China und den USA. Die schlechte Stimmung an der Wall Street sorgte dafür, dass der Verkaufsdruck hierzulande am Nachmittag noch einmal zunahm. Als wenig hilfreich erwiesen sich auch einige negativ aufgenommene Quartalsberichte.

Das waren die Tops & Flops. Angesichts des schwachen Gesamtmarktumfeldes ist es keine Überraschung, dass in der DAX-Spitzengruppe vornehmlich so genannte defensive Werte aus den Bereichen Konsumgüter, Gesundheit oder Energieversorgung zu finden waren. Besonders gut entwickelte sich jedoch der Kurs der Vonovia-Aktie (WKN: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1). Diese notierte zeitweise mit 2,5 Prozent im Plus. Der Immobilienkonzern hatte Anleger in dieser Woche mit starken Quartalsergebnissen und einer angehobenen Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr überzeugt.

Den vollständigen Artikel lesen ...