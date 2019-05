24 Teams aus fünf Regionen Südostasiens (South East Asia, SEA) nutzen offizielle Wettkampf-Smartphones von Vivo, um der Region im Rahmen der am 8. Mai startenden SEA Championship zu Ruhm zu verhelfen



Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Mit Rückenstärkung der führenden Smartphone-Marke Vivo sind Südostasiens kompetenteste PUBG MOBILE-Teams, einschließlich RRQ Athena aus Thailand (weltweiter Champion der PUBG MOBILE Star Challenge 2018), im Rahmen der PUBG MOBILE Club Open SEA League 2019 (PMCO 2019 SEA League), die am 8. Mai 2019 begonnen hat, ins Gefecht gezogen. Vivos offizielles Smartphone wird den Gamern als Geheimwafffe dienen, während sie sich nicht nur den Weg zum begehrten Chicken Dinner erkämpfen, sondern auch darauf hinarbeiten, einen Teil des 2,5 Millionen USD-Preispools zu ergattern, der der ersten PMCO 2019 SEA League zur Verfügung steht.



Diese globale Partnerschaft stärkt Vivos Bestreben, Fans zu einem ultimativen Gaming-Erlebnis zu verhelfen und gleichzeitig das Ziel umzusetzen, Kreativität neu zu definieren und die Zukunft der eSports-Industrie mitzugestalten. Durch die individuellen Matches der PMCO 2019 SEA League hat Vivo durch das Bereitstellen äußerst wettbewerbsfähiger Produkte zur Förderung des Beliebtheitsgrades von eSports in der Region die Führerrolle übernehmen können.



Angesichts der Tatsache, dass es sich hierbei um das führende Mobile-Game handelt, das von Tencent Games und PUBG Corporation entwickelt wurde und das, wie anhand der Downloads ersichtlich, über 200 Millionen Fans aufweist - China, Korea und Japan außer acht gelassen - stellt die Kollaboration mit PUBG MOBILE einen wahren Meilenstein dar. Vivo wird den besten Gamern der Region bei ihrem Kampf um Ruhm den Rücken stärken. Es handelt sich hierbei um eine bedeutsame Partnerschaft, insbesondere, da zahlreiche Vivo-Fans gleichzeitig auch Gamer sind.



Vivo wird das offizielle Smartphone der PMCO 2019 SEA League bereitstellen und somit ultimative Spielleistungen sichern. So bietet das V15Pro mit seinem Multi-Turbo-Motor beispielsweise eine optimale Leistungsfähigkeit, die auch während intensivster Spielsituationen nicht beeinträchtigt wird. Das Gerät verbindet mehrere Turbos wie Center Turbo, Net Turbo, Cooling Turbo, AI Turbo und Game Turbo, um ein reibunsgsloses Nutzererlebnis zu gewährleisten. Darüber hinaus bietet V15Pros Ultra FullView Display Spielern beim Besiegen ihrer Feinde ein ungestörtes, immersives Blickfeld.



Unter den Teams, die sich für die PMCO 2019 SEA League qualifizierten, befinden sich einige bekannte Gesichter. So konnte sich beispielsweise RRQ Athena aus Thailand große Unterstützung sichern - lassen wir uns von ihrer Leistung überraschen!



Die PMCO 2019 SEA League besteht aus fünf Spieltagen und erstreckt sich über einen Zeitraum von fünf Wochen. 20 Teams aus den nationalen Endausscheidungen zuzüglich vier Wildcard-Teams, die den Ergebnissen einer Draw-Veranstaltung zufolge in drei Gruppen unterteilt werden, nehmen an dem Event teil. Die vier am höchsten bewertesten Teams der PMCO 2019 SEA League der verschiedenen Regionen werden sich für die PMCO 2019 SEA League Grand Finals qualifizieren. Unter Ausschluss vier regionaler Spitzenteams werden die 12 besten Teams der PMCO 2019 SEA League an den PMCO 2019 SEA League Grand Finals teilnehmen.



PMCO 2019 wird seinen Höhepunkt diesen Juli erreichen, wenn die 16 besten Teams bei den Spring Split Global Finals in Berlin, Deutschland, vertreten sein werden. Ein weiterer Fall Split ist für einen späteren Zeitpunkt dieses Jahres geplant.



Der PMCO 2019 Spring Split hat im März begonnen. Über 30.000 Teams aus aller Welt nehmen an offiziellen In-Game-Qualifikationsspielen teil, um einen Platz in der Spring Split-Gruppenphase ihrer jeweiligen Region sicherzustellen.



Weitere Informationen zur PMCO 2019 sind hier (https://www.pubgmobile.com/esports/clubopen/) erhältlich.



Informationen zu Vivo



Vivo ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das sich dem Design trendschaffender smarter mobiler Produkte und Dienstleistungen widmet. Vivo hat sich der Errichtung eines dynamischen mobilen Internet-Ökosystems verpflichtet und verfügt derzeit über ein extensives Forschungsnetzwerk mit F&E-Zentren in den USA (San Diego) und China (Dongguan, Shenzhen, Nanjing, Peking und Hangzhou). Diese Zentren haben sich auf die Entwicklung hochmoderner Verbrauchertechnologien spezialisiert, einschließlich 5G, mobiler Fotographie sowie Smartphone-Designs der nächsten Generation.



Vivo zählt weltweit über zweihundert Millionen Nutzer, die sich für die mobilen Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens begeistern. Vivo ist auf 18 Märkten weltweit vertreten und verfügt in mehr als 1000 Städten rund um den Globus über Offline-Verkaufsstellen.



Informationen zu PUBG MOBILE



PUBG MOBILE wurde von Tencent Games und PUBG Corporation entwickelt und basiert auf PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS, dem ursprünglichen PC- und Xbox One-Spielphänomen, das die Welt der interaktiven Unterhaltung 2017 im Sturm eroberte. Bis zu 100 Spieler landen mit einem Fallschirm auf einer abgelegenen Insel, um in einem Winner-Takes-All-Showdown ins Gefecht zu ziehen. Spieler müssen ihre eigenen Waffen, Gefährte und Versorgungsgüter ausfindig machen und sammeln und sämtliche Gegner in einem visuell und taktisch ansprechendem Kampffeld, das Spieler in einen sich verkleinernden Spielbereich zwingt, besiegen.



PUBG MOBILE steht im App Store (https://itunes.apple.com/us/app/pubg-mobile/id1330123889?mt=8) und auf Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tencent.ig) zum kostenlosen Download zur Verfügung. Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte die offiziellen PUBG MOBILE-Konten auf Facebook (https://www.facebook.com/PUBGMOBILE/), Twitter (https://twitter.com/PUBGMOBILE) und YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCKuBf7CRNf4OYoDyTtAL5fg).



