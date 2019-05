Falkenstein Nebenwerte AG: Voraussichtliche Änderung der Aktionärsstruktur DGAP-Ad-hoc: Falkenstein Nebenwerte AG / Schlagwort(e): Sonstiges Falkenstein Nebenwerte AG: Voraussichtliche Änderung der Aktionärsstruktur 09.05.2019 / 18:53 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. FALKENSTEIN Nebenwerte AG: Voraussichtliche Änderung der Aktionärsstruktur Hamburg, den 9. Mai 2019 Der FALKENSTEIN Nebenwerte AG hat heute Kenntnis davon erlangt, dass ihre Mehrheitsaktionärin SPARTA AG eine grundsätzliche Entscheidung über den Verkauf eines Anteils in Höhe von rund 88% des FALKENSTEIN-Grundkapitals an Herrn Christoph Schäfers, Hamburg, getroffen hat. Der Vorstand Kontakt: Traute Kuhlmann Vorstand der FALKENSTEIN Nebenwerte AG Brook 1 20457 Hamburg Telefon 040 36090430 Telefax 040 36090450 t.kuhlmann@falkenstein-ag.de www.falkenstein-ag.de 09.05.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Falkenstein Nebenwerte AG Brook 1 20457 Hamburg Deutschland Telefon: 040-360904-30 Fax: 040-360904-50 E-Mail: info@falkenstein-ag.de Internet: www.falkenstein-ag.de ISIN: DE0005752307 WKN: 575230 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Stuttgart EQS News ID: 809523 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 809523 09.05.2019 CET/CEST ISIN DE0005752307 AXC0351 2019-05-09/18:54