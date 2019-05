Medienmitteilung

Zug, 9. Mai 2019

LafargeHolcim veräussert Aktivitäten in den Philippinen

LafargeHolcim hat eine Vereinbarung mit der San Miguel Corporation für den Verkauf seines gesamten Anteils von 85,7 Prozent an Holcim Philippines Inc. für einen Unternehmenswert von USD 2,15 Milliarden auf 100-Prozent-Basis abgeschlossen. Der Abschluss der Transaktion ist für das vierte Quartal 2019 geplant und vorbehaltlich der üblichen wettbewerbsrechtlichen Genehmigungsverfahren.

Holcim Philippines Inc. betreibt drei integrierte Zementwerke und ein Mahlwerk. San Miguel Corporation ist einer der führenden Mischkonzerne der Philippinen mit Aktivitäten in den Bereichen Getränke, Lebensmittel, Verpackungen, Treibstoffe und Gas, Strom und Infrastruktur.

Die Erlöse aus der Transaktion werden LafargeHolcim erlauben, seinen Verschuldungsgrad um rund rund 0,3x zu verbessern. Mit dem Verkauf der Aktivitäten in Indonesien, Malaysia, Singapur und den Philippinen zieht sich LafargeHolcim aus den südostasiatischen Märkten zurück und erzielte dabei insgesamt einen Unternehmenswert (EV) von USD 4,9 Milliarden, entsprechend eines EV/Wiederkehrender-EBITDA-Multiples von über 21x. Diese stark wertsteigernden Transaktionen werden LafargeHolcim erlauben, den Verschuldungsgrad von Nettofinanzschulden zu wiederkehrendem EBITDA* um 0,6x deutlich zu verbessern.

Jan Jenisch, CEO: "Mit dem Verkauf unserer Aktivitäten in den Philippinen ziehen wir uns vollständig aus den immer wettbewerbsintensiveren Märkten in Südostasien zurück. Diese Entscheidung ist Teil unserer strategischen Portfolioüberprüfung. Wir konnten dabei sehr attraktive Bewertungen erreichen, die uns ermöglichen, unsere finanzielle Stärke weiter zu verbessern. Damit werden wir unseren Zielwert von 2x oder weniger für das Verhältnis von Nettofinanzschulden zu wiederkehrendem EBITDA*, den wir uns per Ende 2019 gesetzt haben, übertreffen. Wir stärken damit wie angekündigt unsere Bilanz und sind auf gutem Weg, die Umsetzung unserer Strategie 2022 - "Building for Growth" weiter zu beschleunigen."

*Vor Anwendung von IFRS 16, zu konstanten Wechselkursen und unter der Voraussetzung, dass die Transaktion vor Ende 2019 abgeschlossen wird

Über LafargeHolcim

LafargeHolcim ist der führende globale Anbieter von Baustoffen und Baulösungen. Das Unternehmen ist in vier Segmenten aktiv: Zement, Zuschlagstoffe, Transportbeton sowie Lösungen & Produkte.

Mit führenden Positionen in allen Teilen der Welt und einer ausgeglichenen Präsenz in aufstrebenden und reifen Märkten bietet LafargeHolcim ein umfangreiches Portfolio von hochwertigen Baustoffen und Lösungen. Das Unternehmen unterstützt Kunden weltweit bei der Bewältigung ihrer Herausforderungen - vom Hausbau bis zu grossen Infrastrukturprojekten. Die Nachfrage nach Baustoffen und Lösungen von LafargeHolcim wird durch das weltweite Bevölkerungswachstum, die Urbanisierung, durch verbesserte Lebensstandards und nachhaltiges Bauen getrieben. Der Konzern beschäftigt etwa 75 000 Mitarbeitende in rund 80 Ländern.

Weitere Informationen sind verfügbar unter www.lafargeholcim.com (http://www.lafargeholcim.com/)

Über San Miguel Corporation

San Miguel Corporation ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften gemessen an Umsatz und Aktiven einer der grössten und am breitesten aufgestellten Mischkonzerne der Philippinen. Die Verkäufe des Unternehmens standen 2018 für rund 5,9 Prozent des Bruttoinlandsprodukts der Philippinen.

San Miguel Corporation wurde im Jahr 1890 zunächst als Brauerei gegründet. Das Unternehmen hat sich von einem der führenden Anbieter in den Bereichen Getränke, Lebensmittel und Verpackungen mit einer international anerkannten Biermarke zu einem diversifizierten Konzern entwickelt, der über führende Positionen bei Treibstoffen und Gas, Energie, Infrastruktur und Banken verfügt. Das Portfolio von San Miguel Corporation ist eng eingebunden in die Wirtschaft der Philippinen. Das Unternehmen trägt zur wirtschaftlichen Entwicklung des Landes bei und profitiert gleichzeitig vom Fortschritt im Land.

Weitere Informationen sind verfügbar unter www.sanmiguel.com.ph (http://www.sanmiguel.com.ph/)

Diese Medienmitteilung enthält Insider-Informationen.