Russland hat die USA für neue Wirtschaftssanktionen gegen den Iran kritisiert. "Wir verurteilen diesen Schritt nachdrücklich", teilte das Außenministerium in Moskau am Donnerstag mit. "Wir bestehen darauf, dass Washington jegliche Maßnahmen unterlässt, die die Zusammenarbeit anderer Staaten mit dem Iran in finanzieller, wirtschaftlicher, politischer und anderer Hinsicht behindern." Aber danach sehe es im Moment nicht aus.

Die USA hatten am Mittwoch neue Wirtschaftssanktionen verhängt, die vor allem die Metallbranche des Irans treffen sollen. Die bisherigen Maßnahmen treffen vor allem den Finanz- und Energiesektor des Iran.

Zugleich rief Russland andere Länder zur weiteren Zusammenarbeit mit dem Iran auf. "Wir fordern alle auf, die Wirtschaftsbeziehungen, einschließlich des Kaufs iranischer Produkte, vor allem von Energieträgern, nicht zu verringern", heißt es in der Stellungnahme. Moskau wolle weiterhin mit Teheran zusammenarbeiten, etwa bei der friedlichen Nutzung von Atomenergie.

Außenminister Sergej Lawrow hatte erst am Mittwoch seinen iranischen Kollegen Mohammed Dschawad Sarif getroffen. Der iranische Präsident Hassan Ruhani hatte zuvor angekündigt, dass sein Land die im Vertag geltenden Beschränkungen der Bestände von angereichertem Uran und Schwerem Wasser vorerst nicht mehr einhalten werde./cht/DP/zb

AXC0360 2019-05-09/19:48