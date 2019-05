Jetzt das Buch "Trader - Der Weg zur profitablen Handelsstrategie - in jedem Markt" bestellen! (JK-Trading.com) - Der DAX ist am Donnerstag unter das 12.000 Punkte Level gefallen, konnte sich in den Abend allerdings etwas fangen. Grund war eine erneute Suggestion eines bevorstehenden Deals zwischen den USA und China, primär getragen von US-Präsident Trump. Da die Glaubwürdigkeit infolge diverser irreführender ...

Den vollständigen Artikel lesen ...