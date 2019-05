Die DZ Bank hat Talanx von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft nach Quartalszahlen und den fairen Wert von 35 auf 38 Euro angehoben. In der Industrieversicherung sollte es dem Versicherer weiterhin gelingen, Preiserhöhungen durchzusetzen, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2019 / 16:53 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2019 / 16:59 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0169 2019-05-09/20:43

ISIN: DE000TLX1005