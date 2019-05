Mountain View, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Während Google I/O erneut demonstriert, dass Android TV für PayTV Betreiber auf dem Markt weiterhin hoch im Kurs steht, kündigte iFeelSmart, das führende Unternehmen im Bereich der Android TV Operator Custom Launcher und Mehrfach-Bildschirmanwendungen heute an, dass sein Centaurus Android TV Custom Launcher die BBox für Android TV Operator Tier Set-Top-Box TV von Bouygues Telecom in Frankreich hochfahren wird.







iFeelSmart arbeitete eng mit Bouygues Telecom zusammen und wird seine Benutzerschnittstelle bald aktualisieren, um Millionen von Kunden von Bouygues Telecom, die mit einem Android STB System ausgerüstet sind, mit einer optimierten, einfacheren Benutzeroberfläche zu erfreuen.



"Bouygues Telecom führte im Jahr 2015 seine erste Android TV Set Top Box ein; wir wollten bei der Innovation von TV-Diensten weiterhin Marktführer sein und unseren Kunden ein verbessertes Benutzererlebnis, basierend auf einer vereinfachten Funktionsweise und einem höchst unkomplizierten Zugang zu einer Vielzahl von linearen und abrufbaren Programmen anbieten. Die Zusammenarbeit mit iFeelSmart war wesentlich im Hinblick auf die Ziele hohe Zuverlässigkeit und erhöhte Benutzerfreundlichkeit für unsere Kunden. Wir freuen uns sehr über diese bedeutende Aktualisierung, die eine neue Version von Android TV OS und ein einheitliches Startprogramm, welches das Beste aus dem Angebot an TV- und Videodiensten von Bouygues Telecom und der Inhalte und Anwendungen unseres Partners sowie der Dienste von Google, z. B Google Play Store, YouTube, Google Cast und Google Assistant umfasst," erklärt Laure Joslet, Direktorin der Abteilung Verbrauchermarketing bei Bouygues Telecom.



Die Lösungen von iFeelSmart wurden entwickelt, um die Betreiber (OTT, IPTV, Sat, Cable...) zu befähigen, den Kampf um die Schnittstelle HDMI1 durch die Bereitstellung von TV-Anwendungen, die von den Teams der Betreiber vollständig kontrolliert und dynamisch verwaltet werden können, zu gewinnen. Durch die Verwendung des Cloud UX Management Dienstes - EMI - kann der Betreiber die Benutzerschnittstelle in Echtzeit anpassen, die Wiederherstellung von Inhalten verwalten und Deep-Links nahtlos in die Inhalte von Dritten, insbesondere in Inhalte, die von beliebten OTT-Anwendungen kommen, integrieren.



"Diese Aufwertung des Benutzererlebnisses stellt einen wesentlichen Meilenstein für iFeelSmart und für unseren Kunden Bouygues Telecom dar. Die Benutzerschnittstelle bietet ein Niveau an Leistungen und Zuverlässigkeit, die es Bouygues Telecom erlauben wird, seine hohe Leistungsfähigkeit im Breitband- und Triple-Play-Geschäft aufrechtzuerhalten. Das ist eine weitere Demonstration unserer umfangreichen Erfahrung mit Android TV basierten Lösungen und Diensten von Google", sagt Xavier Bringue, der Geschäftsführer von iFeelSmart.



Der Android TV Operator Tier Launcher von iFeelSmart wird bei den kommenden Industrie-Messen vorgestellt werden:



- PayTV Show in Denver (13. bis 15. Mai) - Broadcast Asia in Singapur (18. bis 20. Juni), iFeelSmart booth Suntec Level 4, 4F1-03



iFeelSmart:



iFeelSmart (www.ifeelsmart.com) ist der führende Anbieter für TV-Anwendungen für Betreiber, Diensteanbieter und Content-Anbieter. Mit Kunden in den USA, Europa und der APAC-Region, sowie mehr als 2,5 Millionen Android TV STB, welche die iFeelSmart Benutzerschnittstelle mit Startprogramm nutzen, stellt iFeelSmart eine flexible, vielfältige, intuitive und leistungsfähige Benutzerschnittstelle für Android TV STB und eine große Bandbreite an BYOD Multiscreen OTT Anwendungen für AppleTV, FireTV, Smartphone, Tablet, SmartTV sowie für das Internet und - über einen cloudbasierten UX Managementdienst - die Echtzeit-Anpassung und Wiederherstellung der gesamten Bildschirmfläche bereit.



Website: www.ifeelsmart.com Twitter: www.twitter.com/ifeelsmart Facebook: www.facebook.com/ifeelsmartTVLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ifeelsmart



Bouygues Telecom:



Als Betreiber für umfangreiche, komplette Kommunikationsdienste hebt sich Bouygues Telecom dadurch ab, dass es 20 Millionen Kunden Zugang zu den besten Technologien auf dem Markt bietet. Sein äußerst hochwertiges 4G-Mobilfunknetz und seine ebenso hochwertigen Cloud-Dienste liefern Kunden einfache Lösungen, die sie dazu befähigen, die digitalen Möglichkeiten voll auszuschöpfen, wo immer sie sich gerade befinden. Bouygues Telecom ist stolz auf die Innovationen, die es seinen Kunden innerhalb der letzten 20 Jahre anbieten konnte. Es setzt sich zum Ziel, die Strategie - so vielen Menschen wie möglich die Nutzung neuer Technologien zu ermöglichen - fortzusetzen. welovetechnology



www.bouyguestelecom.fr



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/883160/Centaurus_Android_TV.jpg



OTS: iFeelSmart newsroom: http://www.presseportal.de/nr/116918 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_116918.rss2



Pressekontakt: media@ifeelsmart.com Emmanuelle Boudgourd: eboudgou@bouyguestelecom.fr