Düsseldorf (ots) - Es ist schwierig, sich dem Fall des mutmaßlich tausendfachen Kindesmissbrauchs in Lügde sachlich zu nähern. Die grausamen Taten, das offenkundige Wegsehen und Nicht-wahrhaben-wollen der Nachbarn auf dem kleinen Campingplatz, die permanenten Ermittlungspannen, die Vertuschungsversuche, aber auch das Versagen der Jugendämter - all das macht fassungslos. Auch die Frage, warum zwei Jugendämter zu völlig gegensätzlichen Einschätzungen kamen bei der Beurteilung des Kindeswohls, ist ungeklärt. Obwohl die Wohnsituation auf dem Campingplatz als chaotisch beschrieben wurde, sah das niedersächsische Jugendamt im Unterschied zum nordrhein-westfälischen das Wohl des kleinen Mädchens nicht gefährdet. Wer bisher glaubte, Ursache hierfür seien unterschiedliche Regeln in den Bundesländern, wurde jetzt eines Besseren belehrt. Es sei nicht auszuschließen, dass es auch innerhalb eines Bundeslandes in vergleichbaren Fällen jederzeit zu massiven Abstimmungsproblemen kommen könne, räumte das Familienministerium ein. Es ist wirklich höchste Zeit, das zu ändern.



