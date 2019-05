Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: Ringmetall AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Ringmetall AG Unternehmen: Ringmetall AG ISIN: DE0006001902 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 08.05.2019 Kursziel: 4,50 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck Gedämpfte Stimmungslage im Markt schlägt auf Q1-Zahlen durch Ringmetall hat gestern die Zahlen für Q1 2019 vorgelegt und die Guidance bestätigt. [Tabelle] Umsatz nur anorganisch gestiegen: Der Konzernumsatz stieg um 5,3% auf 29,9 Mio. Euro. Bereinigt um die Erlöse der seit 01. Januar konsolidierten Nittel Halle ging der Umsatz allerdings um 3,7% zurück. Der Umsatzbeitrag von Nittel lag dementsprechend bei rund 2,7 Mio. Euro, womit das Segment Industrial Packaging insgesamt ein Wachstum von 8,4% auf 26,9 Mio. Euro verzeichnete. Das leicht höhere Stahlpreisniveau trug hingegen nur marginal zum Wachstum bei (+1,2%-Punkte) und organisch sank der Segmentumsatz leicht (-3,7%). Nach Angaben des Unternehmens war dies auf eine spürbar gedämpfte Stimmungslage im Markt sowie die daraus folgende Kaufzurückhaltung der Kunden ab der zweiten Quartalshälfte zurückzuführen, während sich der Jahresauftakt noch positiv darstellte. Dies deckt sich mit der Mitte März erfolgten Revision der Marktprognosen des Verbands der chemischen Industrie, der nun von einem Rückgang der Chemieproduktion in 2019 um 3,5% ausgeht (zuvor: +1,5%). Das Segment Industrial Handling verbuchte sogar einen um 15,7% geringeren Umsatz i.H.v. 3,0 Mio. Euro. Ursächlich hierfür waren Verschiebungen von Abrufen für Fahrzeugteile in das vierte Quartal 2019. Rückläufige Ergebnisse: Trotz der gestiegenen Stahlpreise verbesserte sich der Rohertrag überproportional um 11,8% auf 13,6 Mio. Euro. Wenngleich Ringmetall grundsätzlich eine hohe Zahl an Zeitarbeitskräften einsetzt, um auf Umsatzschwankungen angemessen zu reagieren, führte die kurzfristige Nachfrageschwäche zu einer temporären Unterauslastung der Kapazitäten und vergleichsweise hohen Personalkosten. Darüber hinaus belasteten Integrationskosten für Nittel die Ergebnisentwicklung. Das Konzern-EBITDA ging daher auf 2,5 Mio. Euro zurück (Vj.: 2,7 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge fiel entsprechend auf 8,3% (-130 BP). Leicht höhere Abschreibungen führten zu einem deutlicheren Rückgang des EBITs. Guidance unverändert: Nach Angaben des Vorstands hellte sich das Marktumfeld zu Beginn des zweiten Quartals bereits wieder deutlich auf, so dass auf Gesamtjahressicht unverändert ein positiver Verlauf in Aussicht gestellt wird (Guidance: Umsatz 120 bis 130 Mio. Euro; EBITDA 12 bis 14 Mio. Euro). Wir hatten unsere Prognosen in Anbahnung des schwächeren Jahresstarts bereits im Vorfeld revidiert, uns umsatz- wie ergebnisseitig am unteren Ende der Bandbreiten positioniert und haben nun die erwarteten Abschreibungen leicht erhöht. Fazit: Ringmetall muss in den nächsten Quartalen deutlich zulegen, um die Ergebnisziele zu erreichen. Der Vorstand zeigt sich diesbezüglich unverändert optimistisch, so dass auch wir an unserer positiven Einschätzung festhalten und Rating sowie Kursziel bestätigen. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17993.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

