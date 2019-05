Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: MS Industrie AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu MS Industrie AG Unternehmen: MS Industrie AG ISIN: DE0005855183 Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 6,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 31.12.2019 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker; Matthias Greiffenberger Neue Rekordwerte bei Umsatz und Ergebnis erreicht, Verkauf Powertrain-USA ist ein nachvollziehbarer und wertschöpfender Schritt Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 hat die MS Industrie AG sowohl auf Umsatz- als auch auf Ergebnisebene neue Rekordwerte erreicht. Die im Vorfeld erwarteten Umsatzerlöse in Höhe von 270 Mio. EUR wurden dabei mit einem Umsatzplus in Höhe von 12,8 % auf 282,75 Mio. EUR (VJ: 250,62 Mio. EUR) deutlich übertroffen. Besonders starke Umsatzzuwächse steuerte das Powertrain-Segment bei, in dem die MS Industrie AG in erster Linie als Lieferant kompletter Ventiltrieb-Systeme für schwere Dieselmotoren in Nutzfahrzeugen tätig ist. Aufgrund der sehr positiven Entwicklung bei den LKW-Neuzulassungen erzielte die Gesellschaft sowohl in Europa (+12,1 %) aber insbesondere in den USA (+23,4 %) erhebliche Umsatzzuwächse. Auch im Ultrasonic-Segment, dem zweiten wichtigen Unternehmensbereich der MS Industrie-Gruppe, wurde ein dynamisches Wachstum in Höhe von 12,9 % auf 60,48 Mio. EUR (VJ: 53,56 Mio. EUR) erreicht. Hier dürfte es sich dabei vornehmlich um Sondermaschinen-Umsätze handeln, wohingegen die in 2016 eingeführten Serienmaschinen zum künftigen Umsatzwachstum beitragen sollten. Das hohe Umsatzwachstum wurde von einem überproportionalen EBIT-Anstieg in Höhe von 20,0 % auf 10,76 Mio. EUR (VJ: 8,97 Mio. EUR) begleitet. Damit ist die vom Vorstand im Vorfeld erwartete deutliche Verbesserung des EBIT so eingetreten. Beim Nachsteuerergebnis wurde jedoch nur eine marginale Verbesserung erreicht, was auf höhere Finanzaufwendungen sowie dem Wegfall von Steuererträgen, die sich noch im Vorjahr aufwandsmindernd ausgewirkt hatten, zurückzuführen ist. Mitte April 2019 hat die MS Industrie AG den Verkauf der US-amerikanischen Aktivitäten im Powertrain-Segment vollzogen. Die dort ansässige Tochtergesellschaft wurde an die Gnutti Carlo-Gruppe veräußert, was als wichtiger Schritt für die geplante Risikominimierung zu verstehen ist. Der MS Industrie AG dürfte gemäß unseren Erkenntnissen in den nächsten drei Geschäftsjahren ein Barkaufpreis in Höhe von 27-36 Mio. EUR entrichtet werden. Darüber hinaus wurde die dem MS-Konzern zugehörige Betriebsimmobilie in den USA langfristig an den Erwerber vermietet. Schließlich umfasst diese Transaktion einen langfristigen Liefervertrag für Lagerböcke und Achsen, mit einem jährlichen Volumen von ca. 10 Mio. USD. Das GuV-Bild des MS-Konzerns wird sich alleine durch den Wegfall der Umsatzerlöse in Höhe von rund 80 Mio. EUR sowie der Ergebnisbeiträge (EBIT) in Höhe von 4,50 Mio. EUR deutlich verändert präsentieren. Zudem werden ergebniswirksame Erträge im Zusammenhang mit der Entkonsolidierung der USamerikanischen Tochter in Höhe von ca. 17 Mio. EUR ausgewiesen. Weitere Veränderungen im Zusammenhang mit der erstmaligen Anwendung von IFRS 16 werden demgegenüber aber das EBIT in den kommenden Jahren um 1,05 Mio. EUR positiv beeinflussen. Für das laufende Geschäftsjahr rechnen wir mit Umsatzerlösen in Höhe von 234,00 Mio. EUR und einem Rückgang des um Sondereffekte (inkl. IFRS 16-Effekte) bereinigten EBIT auf 7,54 Mio. EUR. Nachdem noch im kommenden Geschäftsjahr, aufgrund der ganzjährigen Auswirkung der weggefallenen Powertrain-Umsätze, ein weiterer Umsatzrückgang auf 227,82 Mio. EUR vorliegen dürfte, sollte das EBIT auch aufgrund des verbesserten Umsatzmix überproportional zulegen. Für 2021 rechnen wir mit einer um IFRS16-Effekte bereinigten EBIT-Marge in Höhe von 5,7 %, bei steigenden Umsätzen. Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells haben wir ein Kursziel in Höhe von 6,00 EUR je Aktie ermittelt und bestätigen damit das bisherige Kursziel. Zwar gehen wir nun gegenüber unserer bisherigen Researchstudie von einem niedrigeren EBIT in 2019 und 2020 aus, der niedrigere risikolose Zinssatz und damit das niedrigere WACC kompensieren diesen Effekt vollständig. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN. 