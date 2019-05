Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: blockescence plc - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu blockescence plc Unternehmen: blockescence plc ISIN: MT0000580101 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 08.05.2019 Kursziel: EUR 1,70 (nach Kapitalerhöhung) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler Kapitalerhöhung, Umfirmierung & Ausbau des gamigo-Anteils Wie bereits vor einigen Wochen angekündigt führt blockescence eine Kapitalerhöhung zur Teilfinanzierung der mehrheitlichen Übernahme des Influencer-Marketing-Spezialisten ReachHero durch. Hierzu wird das Grundkapital durch die Ausgabe von 2,170 Mio. Stück Neuer Aktien auf 62,020 Mio. (+3,6%) erhöht. Darüber hinaus soll auf einer außerordentlichen Hauptversammlung der Firmenname in 'Media and Games Invest plc' (kurz: MGI) geändert werden, um zu dokumentieren, dass sich blockescence künftig als strategische Investmentholding versteht, die Beteiligungen in den Bereichen Media und Gaming im Rahmen einer 'buy, integrate, build & improve'Strategie erwirbt und dadurch Synergien hebt. Schließlich ist geplant, dass blockescence den Beteiligungsanteil an gamigo auf mindestens 65% von derzeit 38% erhöhen wird. Wir passen unser aus einem dreiphasigen DCFEntity -Modell ermitteltes Kursziel auf Sicht von 24 Monaten um die gestiegene Aktienzahl auf EUR 1,70 je Aktie (Base Case-Szenario) an. Gegenüber dem gestrigen Schlusskurs von EUR 1,18 ergibt sich im Base CaseSzenario ein von uns erwartetes Kurspotenzial von 44,1%. Wir bekräftigen dementsprechend unser Buy-Rating für die Aktien der blockescence plc. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17999.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

