Janus Henderson Investors (NYSE: JHG, ASX: JHG) ("Janus Henderson") gab heute die Ernennung von Suzanne Cain als Global Head of Distribution bekannt. Suzanne wird am 20. Mai 2019 Janus Henderson beitreten. Sie wird für die globale Vertriebs- und Produktstrategie des Unternehmens sowohl für institutionelle als auch für Einzelhandelskanäle verantwortlich sein und das globale Marketing und den Lead-Client-Service im gesamten weltweiten Geschäft des Unternehmens betreuen.

Suzanne wird Mitglied des Executive Committee von Janus Henderson sein und in Denver arbeiten.

Suzanne verfügt über mehr als 30 Jahre umfangreiche globale Branchenerfahrung. Zuletzt war sie bei BlackRock, wo sie als US- und Global Head of Institutional Clients bei iShares, dem weltweit größten Anbieter von Exchange Traded Funds (ETFs), tätig war. Bei BlackRock leitete Suzanne die globalen Kundenteams des Unternehmens in den Bereichen Vertrieb, Produktberatung, Portfoliokonstruktion und globale Marktabdeckung. Vor ihrem Wechsel zu BlackRock war Suzanne von 2010 bis 2017 Head of the Institutional Client Group und Head of Structured Credit and Structured Finance Sales bei der Deutschen Bank für das Gebiet EMEA.

Von 2004 an war Suzanne sechs Jahre in London bei Morgan Stanley tätig, wo sie zuletzt als Managing Director und Head of Credit Sales, Europa und Mittlerer Osten, tätig war. Suzanne hatte bereits zuvor eine Position bei der Deutschen Bank, wo sie von 1996 bis 2002 Managing Director und Head of Relative Value Group war.

Janus Henderson hat mehr als 600 Fachleute im Vertriebsteam des Unternehmens weltweit, mehr als 350 Investmentprofis für ein breites Spektrum aktiver Anlagemöglichkeiten und ein starkes globales Kundendienstteam.

Dick Weil, Chief Executive Officer von Janus Henderson Investors, sagte: "Suzannes Ernennung folgt einer umfassenden Überprüfung hochkarätiger Branchenexperten. Sie verfügt über umfassende globale Führungserfahrung, die Fähigkeit, strategisch zu handeln, und eine ausgezeichnete Erfolgsbilanz bei Produktinnovationen, dem Aufbau von Produktkapazitäten und führenden globalen Vertriebsinitiativen.

Da unser Hauptaugenmerk weiterhin auf der Bereitstellung eines außergewöhnlichen Kundenservice und langfristig erfolgreicher Anlageergebnisse liegt, bin ich zuversichtlich, dass Suzanne als transformative Führungskraft unsere neuen Wachstumsprioritäten und globalen Vertriebsanstrengungen weiter vorantreiben wird."

Über Janus Henderson Investors

Die Janus Henderson Group (JHG) ist ein führender global tätiger Vermögensverwalter, der Anleger unterstützt, langfristige finanzielle Ziele mit einer Vielzahl an Anlagelösungen zu erreichen, darunter Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, quantitative Aktien, Multi-Asset- und alternative Anlageklassenstrategien.

Janus Henderson verwaltet ein Vermögen von rund 357 Milliarden US-Dollar (Stand 31. März 2019), beschäftigt mehr als 2.000 Mitarbeiter und verfügt über Büros in 28 Städten weltweit. Das Unternehmen mit Sitz in London ist an der New York Stock Exchange (NYSE) und der Australian Securities Exchange (ASX) notiert.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190509006054/de/

Contacts:

Medienanfragen:

Sally Todd

Global Head of Communications

+44 20 7818 2244

Sally.todd@janushenderson.com