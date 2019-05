Bei einer Podiumsdiskussion auf der SALT-Konferenz in Las Vegas sprachen Bitcoin-Bulle Michael Novogratz und Krypto-Gegner Nouriel Roubini kürzlich über die Zukunft der digitalen Währungen.Digitale Währungen - die einen lieben sie, die anderen sehen in ihnen einfach nur eine große Blase. Selten gehen die Meinungen derart weit auseinander wie bei Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co. Auf der Technologiekonferenz SALT 2019 in Las Vegas unterhielten sich Krypto-Gegner Nouriel Roubini und Krypto-Bulle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...