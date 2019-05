Trotz der schwachen Vorgaben aus den USA starten die Börsen in Fernost mit leichten Gewinnen in den Handelstag. Auch dort haben die Anleger den Handelsstreit im Fokus.

Die asiatischen Börsen haben am Freitag zumeist leichte Gewinne verzeichnet. Im Fokus der Anleger stand weiterhin der Zollstreit zwischen den USA und China. Der chinesische Vize-Ministerpräsident Liu He kam am Donnerstag in Washington mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer und US-Finanzminister Steven Mnuchin zusammen, um über einen Ausweg aus dem ...

