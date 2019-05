Am 10.05.2019 werden in der Eurozone, dem Vereinigten Königreich (UK) sowie in den USA folgende marktbewegende Konjunkturdaten erwartet:

^ Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Außenhandelsdaten

März

Handelsbilanz (Mrd Euro) 18,9 18,0

Leistungsbilanz (Mrd Euro) 26,0 16,3

Exporte

Monatsvergleich -0,4 -1,2

Importe

Monatsvergleich +0,3 -1,6

08.45 Uhr

Frankreich

Industrieproduktion

März

Monatsvergleich -0,5 +0,4

Jahresvergleich 0,0 +0,6

10.00 Uhr

Italien

Industrieproduktion

März

Monatsvergleich -0,7 +0,8

Jahresvergleich -0,9 +0,9

VEREINIGTES KÖNIGREICH

10.30 Uhr

Bruttoinlandsprodukt (BIP)

Q1

Monatsvergleich +0,5 +0,2

Jahresvergleich +1,8 +1,4

Industrieprodukion

März

Monatsvergleich +0,1 +0,6

Jahresvergleich +0,5 +0,1

USA

14.30 Uhr

Verbraucherpreise, April

Monatsvergleich +0,4 +0,4

Jahresvergleich +2,1 +1,9

Kernrate gg VJ +2,1 +2,0°

*Erstschätzung

(Jeweils in Prozent, soweit nicht anders angegeben)

