beqom, Anbieter einer Cloud-basierten Total Compensation Management Lösung, hat die Veröffentlichung von Version 9.1 angekündigt, die über wichtige neue Funktionen verfügt, diese bieten Compliance, Kontrolle und Einblick in das Management von Vergütungsprozessen in komplexen Unternehmen. Viele der Funktionen sind besonders interessant für stark regulierte Branchen wie Finanzdienstleister, Energieversorger und Hersteller.

Zu den wichtigsten neuen Funktionen gehören die Einführung eines dynamischen Formular-Erstellungstools, das prüffähige Datensätze mit Vergütungsprozessen verknüpft, und ein erweitertes Analyse-Dashboard, das Benutzern auf allen Ebenen klare Leistungsdaten liefert.

"Ich freue mich auf die Veröffentlichung von beqom 9.1", so Vismay Gada, Head of Global Customer Success bei beqom. "Diese Version bietet Unternehmen eine Lösung mit noch nie dagewesenen Funktionen, um Vergütungsprozesse unter Wahrung von Sichtbarkeit, Transparenz, Rückverfolgbarkeit und Compliance abzuwickeln. Die Benutzererfahrung ist für Führungskräfte, Manager und Mitarbeiter gleichermaßen phänomenal."

Mit den neuen dynamischen Formularen können Vergütungssachbearbeiter nun problemlos alle relevanten Informationen für jeden Vergütungsprozess erfassen. So können die Sachbearbeiter beispielsweise Q&A-Felder anhängen, um die Empfehlungen der jeweiligen Vorgesetzten für Bonusprämien zu erfassen und die Begründungen für Vergütungsentscheidungen sicher zu protokollieren. Diese prüffähigen Aufzeichnungen können verwendet werden, um die Aufsichtsbehörden zufrieden zu stellen und sicherzustellen, dass die Unternehmensrichtlinien für die Zuweisung von Vergütungen eingehalten werden.

In einem weiteren Feature können beqom-Benutzer nun einfacher benutzerdefinierte Echtzeit-Dashboards mit Hilfe von Drag-and-Drop-Homepage-Widgets erstellen. Das trägt dazu bei, die Beziehung zwischen Vergütung und Leistung zu verdeutlichen und Transparenz bei der Bezahlung herzustellen. Während die Mitarbeiter sich selbstständig ihre gesamten Vergütungen, einschließlich Bargeld- und Sachprämien, anzeigen lassen können, können Manager detaillierte Übersichten über Leistungsergebnisse, wie zum Beispiel Trends und Prognosen, erstellen.

"Das neue Drag-and-Drop-Dashboard hat hervorragende Bewertungen von den ersten Nutzern erhalten", so Joost Hoppenbrouwers, Head of Services and Product Development bei beqom. "Laut des Feedbacks unserer Kunden, stärkt die Verbesserung der Datenmodellierung und -konfiguration die Position von beqom als Marktführer in der Vergütungsanalyse."

Über beqom

Die Mission von beqom ist es, die Mitarbeiter unserer Kunden glücklich zu machen. beqom fördert die Zufriedenheit, indem es Geschäftsführern und Führungskräften ermöglicht, Mitarbeiter und Partner zu führen, miteinander in Einklang zu bringen und zu motivieren. Die Total Compensation Lösung von beqom wird weltweit in allen Branchen von über 100 Großunternehmen wie Microsoft und Vodafone eingesetzt. Sie berücksichtigt alle Leistungs- und Vergütungsaspekte, alle wichtigen Einflussfaktoren auf die Leistung der Mitarbeiter und die Verkaufsleistung wie Verkaufsprovisionen, Mitarbeiterboni, Gehaltsüberprüfungen, langfristige Prämiensysteme, Zusatzleistungen und Sachprämien.

Vertriebs-, Personal- und Finanzabteilungen nutzen unsere Plattform, um Leistung, Talentbindung, Kostenoptimierung und.... Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter zu steigern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190509005667/de/

