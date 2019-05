Verdopplung der Produktionskapazitäten bei Interroll in Atlanta

Sant'Antonino, Schweiz/Atlanta, USA, 10. Mai 2019. Interroll kündigt den Aufbau zusätzlicher Kapazitäten in den Vereinigten Staaten von Amerika an. In Hiram bei Atlanta, Georgia, wird ein weiteres Werk neben dem bestehenden errichtet. Das Unternehmen investiert insgesamt rund 11 Millionen US-Dollar in diese Erweiterung, die Fertigstellung der zweiten Fabrik wird bis Ende 2019 erwartet.

In der Region Amerikas gibt es bei Interroll anhaltend starke Projektaktivitäten, wobei der Umsatz 2018 mit einem zweistelligen Wachstum einherging. Gleichzeitig führt das Unternehmen mit beachtlichem Tempo innovative Lösungen ein, um den sich ständig ändernden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden. Wichtige Geschäftstrends wie die zunehmende Automatisierung von Lagern und Flughäfen sowie der Anstieg des E-Commerce unterstützen diesen positiven Ausblick.

"Wir sehen eine anhaltend hohe Nachfrage nach Interroll Lösungen in Nord- und Südamerika", sagt Richard Keely, Executive Vice President der Region Amerikas. "Aus diesem Grund bereiten wir uns durch Kapazitätserweiterungen darauf vor , auch in den kommenden Jahren schnelle Lieferzeiten für unsere Kunden und Endverbraucher zu gewährleisten."

Das geplante Investitionsvolumen wird sich auf rund 11 Mio. US $ (rund 10,9 Mio. CHF) belaufen. Das Projekt fügt eine Fläche von 121.500 Quadratfuß (ca. 11.300 Quadratmeter) hinzu, von denen 15.000 Quadratfuß (ca. 1.400 Quadratmeter) als Bürofläche genutzt werden.

"Unsere erweiterten Kapazitäten werden es uns ermöglichen, unsere schlanke und agile Produktion weiterzuentwickeln und den Automatisierungsgrad in unseren Fabriken zu erhöhen", sagt Keely.

Interroll Aktie

Die Namensaktien der Interroll Holding AG werden im Main Standard der SIX Swiss Exchange unter der Valorennummer 637289 gehandelt.

Interroll Profil

Die Interroll Gruppe ist der global führende Anbieter von Lösungen für den Materialfluss. Das Unternehmen wurde 1959 gegründet und ist seit 1997 an der SIX Swiss Exchange gelistet. Interroll beliefert Systemintegratoren und Anlagenbauer mit einem umfassenden Sortiment an plattformbasierten Produkten und Services in den Kategorien "Rollers" (Förderrollen), "Drives" (Motoren und Antriebe für Förderanlagen), "Conveyors & Sorters" (Förderer & Sorter) sowie "Pallet & Carton Flow" (Fliesslager). Lösungen von Interroll sind bei Express- und Postdiensten, im E-Commerce, in Flughäfen sowie in den Bereichen Food & Beverage, Fashion, Automotive und weiteren Industrien im Einsatz. Das Unternehmen zählt führende Marken wie Amazon, Bosch, Coca-Cola, DHL, Nestlé, Procter & Gamble, Walmart oder Zalando zu seinen Nutzern. Mit Hauptsitz in der Schweiz verfügt Interroll über ein weltweites Netzwerk von 32 Unternehmungen mit einem Umsatz von rund 559,9 Millionen Franken und 2.300 Mitarbeitenden (2018).