Die Privatbank Berenberg hat Xing von "Hold" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel aber von 290 auf 300 Euro angehoben. Auch wenn das Karriere-Netzwerk extrem gut positioniert sei, um von den strukturellen Veränderungen in der Personalsuche-Branche zu profitieren, schwäche sich das Wachstum ab, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem erscheine die jüngste Akquisition zum einen teuer und zum andern rücke Xing damit von seiner Kernkompetenz ab. Die Bewertung der Aktie sei inzwischen ausgereizt./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2019 / 17:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000XNG8888

AXC0050 2019-05-10/07:17