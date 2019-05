Bechtle wächst weiter zweistellig DGAP-News: Bechtle AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis Bechtle wächst weiter zweistellig 10.05.2019 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Bechtle wächst weiter zweistellig - Umsatz steigt um 29,8 % auf 1,2 Mrd. EUR - EBT wächst um 27,1 % - Ausblick unverändert optimistisch Neckarsulm, 10. Mai 2019 - Die Bechtle AG ist überzeugend in das Geschäftsjahr 2019 gestartet. Trotz schwierigerer Rahmenbedingungen konnte das Unternehmen den Umsatz im ersten Quartal 2019 um 29,8 % auf 1.239,9 Mio. EUR steigern. Damit überschreitet Bechtle zum ersten Mal die Umsatzmilliarde in einem ersten Quartal. Das Vorsteuerergebnis (EBT) erhöhte sich um 27,1 % auf 45,0 Mio. EUR. Die EBT-Marge liegt mit 3,6 % nur knapp unter Vorjahr. Zum 31. März 2019 waren 10.334 Mitarbeiter bei Bechtle beschäftigt, ein Anstieg von 1.707 Menschen bzw. um 19,8 %. Das organische Umsatzwachstum lag mit 15,3 % ebenfalls im zweistelligen Bereich. "Vor dem Hintergrund der deutlich verschlechterten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen war die Entwicklung von Bechtle im ersten Quartal wirklich beeindruckend. Dass es uns gelingt, bereits zum Jahresauftakt erneut zweistellig zuzulegen ist ein Beweis für die Stärke unseres Geschäftsmodells", erklärt Dr. Thomas Olemotz, Vorstandsvorsitzender der Bechtle AG. Systemhaus-Geschäft wächst weitgehend organisch Im Segment IT-Systemhaus & Managed Services steigerte Bechtle den Umsatz von Januar bis März 2019 um 18,8 % auf 782,2 Mio. EUR. Organisch lag die Wachstumsrate bei 16,6 %. Neben einer sehr positiven Entwicklung im Inland haben auch die ausländischen Systemhäuser stark zu dieser Entwicklung beigetragen. Das EBIT erhöhte sich um 9,5 % auf 26,4 Mio. EUR. Die EBIT-Marge liegt damit bei 3,4 %. E-Commerce ist Wachstumsmotor Das Segment IT-E-Commerce steigerte im ersten Quartal den Umsatz um 54,0 %. Hier wirkt sich die Akquisition der französischen Inmac WStore spürbar aus. Organisch erhöhte sich der Umsatz um 12,3 %. Fast alle Länder legten zweistellig zu, besonders stark war das Wachstum bei unseren Gesellschaften in Benelux, im Vereinigten Königreich sowie in Italien. Das EBIT stieg trotz der akquisitionsbedingt höheren Abschreibungen um 70,9 %. Die EBIT-Marge verbesserte sich auf 4,3 %. Bechtle ist attraktiver Arbeitgeber Bechtle beschäftigte zum 31. März 2019 insgesamt 10.334 Mitarbeiter. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Zuwachs von 1.707 Personen oder 19,8 %. Allein von Januar bis März kamen über 300 Menschen neu zu Bechtle. "Bechtle ist ein attraktiver und verlässlicher Arbeitgeber im IT-Markt. In Zeiten des Fachkräftemangels ist es für ein dynamisch wachsendes Unternehmen wie Bechtle enorm wichtig, auch künftig qualifizierte Mitarbeiter zu finden und dauerhaft zu binden", so Dr. Thomas Olemotz. Positiver Jahresausblick Der Vorstand bekräftigt die Prognose für das Gesamtjahr 2019, Umsatz und Ergebnis sehr deutlich zu steigern. "Der Jahresstart von Bechtle war sehr eindrucksvoll. Trotz der nach wie vor angespannten gesamtwirtschaftlichen Lage sehen wir das erste Quartal als gute Grundlage für ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2019", so Dr. Thomas Olemotz. Bechtle Kennzahlen 1. Quartal 2019 Q1 2019 Q1 2018 +/- Umsatz Tsd. EUR 1.239.948 955.389 +29,8% Inland Tsd. EUR 749.079 653.733 +14,6% Ausland Tsd. EUR 490.869 301.656 +62,7% IT-Systemhaus Tsd. EUR 782.219 658.182 +18,8% IT-E-Commerce Tsd. EUR 457.729 297.207 +54,0% EBIT Tsd. EUR 46.278 35.718 +29,6% IT-Systemhaus Tsd. EUR 26.370 24.072 +9,5% IT-E-Commerce Tsd. EUR 19.908 11.646 +70,9% EBIT-Marge % 3,7 3,7 EBT Tsd. EUR 45.006 35.400 +27,1% EBT-Marge % 3,6 3,7 Ergebnis nach Steuern Tsd. EUR 31.677 24.849 +27,5% Ergebnis je Aktie EUR 0,75 0,59 +27,5% Operativer Cashflow Tsd. EUR -22.112 13.939 Mitarbeiter 10.334 8.627 +19,8% 31.03.2019 31.12.2018 +/- Liquidität* Tsd. EUR 191.577 250.922 -23,7% Eigenkapitalquote % 43,0 43,6 * inkl. Geld- und Wertpapieranlagen *** Die Quartalsmitteilung zum Q1 2019 steht unter bechtle.com/finanzberichte als Download für Sie bereit. Über Bechtle: Die Bechtle AG ist mit rund 70 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Unternehmen in Europa. Gegründet 1983, beschäftigt der Konzern mit Hauptsitz in Neckarsulm derzeit über 10.000 Mitarbeiter. Seinen mehr als 70.000 Kunden aus Industrie und Handel, öffentlichem Dienst sowie dem Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist im MDAX und TecDAX notiert. 2018 lag der Umsatz bei über 4,3 Milliarden Euro. Mehr unter: bechtle.com Kontakt Investor Relations Unternehmenskommunikation/Presse Martin Link Sabine Brand [1]martin.link@bechtle.com [1]sabine.brand@bechtle.com Tel.: +49 7132 981-4149 Tel.: +49 7132 981-4115 Sprache: Deutsch Unternehmen: Bechtle AG Bechtle Platz 1 74172 Neckarsulm Deutschland