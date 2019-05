The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.05.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.05.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA USU92222AE55 VIASAT 19/27 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA RU000A0JU9V1 RUSSIAN FED. 13-19 BD02 BON RUB N

CA 7AFG XFRA US00828EBN85 AFR. DEV. BK 16/19 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US912828R440 US TREASURY 2019 BD02 BON USD N

CA 25SB XFRA USN77608AJ19 SCHAEFFLER FIN.15/23 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS0783005589 INTL FIN. CORP. 12/19 MTN BD02 BON TRY N

CA IDVD XFRA XS1067081692 INDUSTRIVAERDEN 14/19ZOCV BD02 BON SEK N

CA XFRA XS1067864022 SCHAEFFLER FIN.14/22 REGS BD02 BON EUR N

CA 25SC XFRA XS1212469966 SCHAEFFLER FIN.15/20 REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1496175743 FNAC DARTY 16/23 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1061472566 INTL FIN. CORP. 14/19 BD03 BON TRY N

CA 2M1G XFRA US69343X2071 ROSSETI PJSC GDR S RL 1 EQ00 EQU EUR N

CA SGLA XFRA DE000A2TSLG0 SGL CARBON SE O.N. NEUE EQ01 EQU EUR Y

CA 6T1 XFRA US8935561006 TRANSCONTAINER S.GDR REGS EQ01 EQU EUR N

CA HVJM XFRA LU0232955988 FPM FDS-FPM FDS LA.-EU.V. FD00 EQU EUR N