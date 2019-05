The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.05.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.05.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A11WM1 ERSTE GP BNK AG 13-19 MTN BD00 BON AUD N

CA XFRA AU3CB0221133 TOYOTA FIN.AUSTR.2019 MTN BD00 BON AUD N

CA XFRA CH0030644030 POLEN 07/19 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0253609082 PFZ.SCHW.KT.BKN 14-19 453 BD00 BON CHF N

CA SA5K XFRA DE000A1R00G9 SACHSEN-ANH.LS 14/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1REZV5 DZ HYP MTN S.1006 BD00 BON EUR N

CA B0OE XFRA DE000A1TNHC0 BIOENERGIE IS 13(16/20) BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4T242 DZ BANK IS.A503 BD00 BON EUR N

CA XFRA US298785HB50 EIB EUR.INV.BK 16/19 BD00 BON USD N

CA XFRA XS1969786315 BCO SANTAND. 19/26 MTN BD00 BON EUR N

CA BA4B XFRA DE0001143774 BUNDANL. KPS 15.5.19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000A161F97 KATJES INT. IHS 15/20 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH3Z20 HCOB INF VI 12/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0124398019 BFCM 17/19 FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA US06406HBM07 BK OF NY MELLON 2019 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US13645RAJ32 CAN.PAC.RAILWAY 09/19 BD01 BON USD N

CA CG3F XFRA US151020AN42 CELGENE 14/19 BD01 BON USD N

CA XFRA US459200HE45 INTL BUS. MACH. 12/19 BD01 BON USD N

CA XFRA US459745GH29 INTL LEASE FIN. 2019 BD01 BON USD N

CA XFRA US654902AB18 NOKIA OYJ 09/19 BD01 BON USD N

CA XFRA US717081DL45 PFIZER INC. 14/19 BD01 BON USD N

CA XFRA US912828KQ20 US TREASURY 2019 BD01 BON USD N

CA XFRA US912833KV18 US TR.STRIPS05/15/2019INT BD01 BON USD N

CA IHGA XFRA USU3827XAB56 GOGO INTL HLDGS/FIN.16/22 BD01 BON USD N